FOTOD JA VIDEOD Sisuloojad Katri Kats ja Juhani Särglep võtsid ette esimese reisi perena

«Esimene reis perena,» jagab Katri Kats Instagramis, et on hetkel koos elukaaslase Juhani ja beebiga seiklemas Indoneesias asuval Lomboki saarel.

Aprilli keskel andsid nad toreda video vahendusel teada, et perre on sündimas tüdruk. «Meil mõlemal oli soo kohta kõhutunne ja kõhutunne oli õige,» jagasid nad, et tundsidki, et nendega ühineb üks pisike preili.