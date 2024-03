«Saarebeebi liitub meiega selle suve lõpus. Ma armastan sind ja ma armastan meid ja ma ei jõua ära oodata, et saaksime tulevikus oma pisipojaga armastust jagada!» kirjutab esiklast ootav Katri Kats ühismeedias.

Katri Kats ja Juhani Särglep on maailmarändurid, kes on olnud koos juba alates 2009. aastast. Reisihuvilised noored on elanud mitu aastat Balil ning 2021. aastal võttis paar endale ka lemmiku – kuldse retriiveri Nala.