SODIAAGISOSINAD Nädal viib meid uute võimaluste lävepakule, kuid lubab ka hinge tõmmata

Soovitused nädalaks

Usalda muutusi ja uuendusi, mille poole elu sind suunab.

Võta hingetõmbehetki, et avalda tänu pikale teekonnale ja raskustele, millest oled läbi tulnud.

Luba endale kergust.

Nädalakaardid: Müntide kuninganna ja Maag

Dagmar Lamp selgitab, et Müntide kuninganna ja Maag koos loovad tasakaalu praktilisuse ja loova energia vahel. Need kaks kaarti viitavad sellele, et sul on võimekus kasutada oma oskusi ja ressursse, et luua midagi kestvat ja tähendusrikast.

Müntide kuninganna esindab viljakust, hoolivust ja praktilist meelt. Ta kehastab küllust ja oskust luua stabiilne keskkond, kus ideed ja projektid saavad kasvada. Tema energia on maandatud ja ta keskendub materiaalse maailma asjadele, olles samas ka sügavalt hooliv ja toetav. Ta tuletab meelde, et küllus ja edu nõuavad kannatlikkust, pühendumist ja oskust hoolitseda selle eest, mida oled loonud.

Maag seevastu toob kaasa loova ja algatusliku energia. Ta esindab enesekindlust, visiooni ja võimet kasutada oma oskusi ning tööriistu, et manifesteerida oma eesmärke. Maag rõhutab, et kõik vajalik on juba sinu käeulatuses – tuleb vaid keskenduda ja tegutseda.

Nädal võib tuua kaasa võimaluse kombineerida loovus ja praktilisus, et saavutada konkreetseid ja käegakatsutavaid tulemusi. See on hea aeg projektide käivitamiseks, sest sul on nii visioon kui ka praktiline oskus neid teostada. Keskendu sellele, kuidas tasakaalustada maandatud energia ja loov impulss, et saavutada pikaajaline edu.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 13.19–15.51 (Kuu siseneb Lõvisse) Reedel kell 15.14 – laupäeval kell 01.01 (Kuu siseneb Neitsisse) Esmaspäeval kell 07.34–13.20 (Kuu siseneb Kaaludesse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Retrograadsed taevakehad Neptuun on retrograadis 2. juulist kuni 8. detsembrini. Chiron on retrograadis 26. juulist kuni 29. detsembrini. Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini (2025). Jupiter on retrograadis 9. oktoobrist kuni 4. veebruarini (2025).