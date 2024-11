NÄDALAPROGNOOS Üle pika aja toob nädal päris kauneid päevi ja võimalusi: tasub võtta sellest parim

See aitab häälestuda hingele, olla kaastundlikum ja leebem ning leppida keeruliste tõsiasjadega, mille üle meil võimu ei ole. Siin on pehme aktsepteerimise energia. See võib tulla kasuks suhete parandamisel ja ka iseendaga rahutegemisel.

Kell 13.28 jõuab Merkuur trigooni Chironiga, mis aitab olla suhtlemisel haavatavam ja end rohkem avada – selle tulemusel võivad vestlused kujuneda tervendavaks. Väga hea aeg igasuguseks teraapiaks, aga ka sõprade ja lähedastega suhtlemiseks. Nii mõnigi mure võib saada kergendust.

Õhtul kell 22.41 jõuab Pluuto viimaks lõplikult Veevalajasse ning jääb sinna kuni 2043. aastani – enam tagasiminekut ei ole! Eriti tugevalt võivad tajuda seda inimesed, kes on sündinud Veevalaja, Lõvi, Sõnni ja Skorpioni päikesemärgi esimesel päeval. Nemad võivad kogeda ka oma isiklikus elus suurt jõudude tasakaalu muutust. Üldiselt kaasneb sellega globaalse tähelepanu pöördumine tulevikku, uudsetesse lahendustesse ning suurema vabaduse loomisele. Jõud hakkab liikuma tagasi rahva kätte, aga see on väga pikk protsess ja midagi ei muutu üleöö.