KLIPID Noorte Eurovisioon saab avapaugu: lavale astub ka Eestit esindav 13-aastane Annabelle Ats

Annabelle esindab Eestit lauluga «Tänavad», mille on noort lauljat silmas pidades spetsiaalselt suurvõistluseks kirjutanud Sven Lõhmus. Annabellet saadavad laval tantsijad Liisbet Kasesalu ja Isandra Pello.

Elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi sõnul on tal eelkõige hea meel selle üle, et meie lugu armastatakse ja teatakse siin: «Sven Lõhmus kohe oskab välja mõelda muusikas rütmi, viisi või mõne muu hästi meeldejääva detaili, mis paneb hinge helisema paljudel ja nii viime Eestist Euroopa silme ette taas ühe stiilse popmuusika loo,» sõnab Killandi.

Ka ühismeedias on jäetud Eesti loo alla ohtralt kiitvaid kommentaare.

Delegatsioonijuht Laura Kõrvits sõnab, et noorte Eurovisioon on ainulaadne võimalus tutvustada meie tulevikutegijaid laiemale publikule. «Noortele artistidele on nii suure publiku ees üleastumine aga suurepärane kogemus, mida tulevikus enda kasuks tööle panna, sest lisaks laval olemisele, saavad noored ka vajalikud teadmised, kuidas käib hiigelsuure teleproduktsiooni tegemine.»