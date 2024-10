«Palun, see võitjaks!» Välismaalased hoiavad 13aastasele Annabellele noorte Eurovisiooniks hoolega pöialt

Möödunud aastal ei läinud esimest korda noorte Eurovisioonil osalenud Eestil lauluvõistlusel just eriti hästi. 16 riigi seast jäi Eesti eelviimaseks, edestades lõpuks vaid Iirimaad.

Kuid Eesti on laulurahvas ja alla me ei anna. Sel aastal naaseb Eesti noorte Eurovisioonile koos 13aastase Annabelle Atsiga ning välismaised lauluvõistluse fännid on juba avaldanud kiidusõnu.