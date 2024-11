«Jah, seaduses on augud sees minu hinnangul,» sõnas Rae vallavalitsuse sisekontrolör Ahto Pahk «Kuuuurija» saates Lagedi koeraterrorit puudutavast lahendusest rääkides. «Tahame anda omavalitsustele selged ja ühemõttelised volitused tegutseda ennetavalt ja tegutseda otsustavalt,» ütles Raimond Kaljulaid sotsiaaldemokraatide algatud eelnõule viidates, mis peaks aitama probleemi lahendada.

Saates märgiti, et Lagedi elanikud elavad sealse koerakasvataja Urve Ariku suurte ja kurjade koerte terrori all juba aastaid, kuid ette ei võeta midagi, sest Eesti seadused on koerakasvatajate suhtes hambutud.