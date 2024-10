Palju poleemikat tekitanud Urve Ariku Tiibeti mastifid hoiavad Lagedi elanikke suure hirmu all. Lisaks kardavad kohalikud murdjakoerte perenaist, kes on väidetavalt süüdi loomade agressiivsuses. «Asi ei ole koertes, vaid koerte omanikes,» sõnab üks kogukonnaliige kohapeal ning ütleb, et kujunenud olukord on rohkem kui õudne.