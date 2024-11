SODIAAGISOSINAD Ettevaatust, romantikud: ülitundlik nädalalõpp võib käivitada nii unistusi kui illusioone

Soovitused nädalaks

Vali oma võitlused hoolikalt ja selgelt – palju on kaalul, aga palju võib ka võita ja ära tervendada.

Las nädalalõpul süda puhastub illusioonidest – usalda, et kõik, mis jääb alles, on päris.

Nädalakaart: Karikate neli

Karikate neli Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Karikate neli sümboliseerib rahulolematust, sisekaemust ja seda, et su tähelepanu on hajunud neilt kingitustelt, mis on käeulatuses.

See kaart kujutab sageli inimest, kes on mõtetesse vajunud või oma tunnete sisse tõmbunud, märkamata uusi võimalusi või kingitusi, mida elu pakub. Karikate neli viitab olukorrale, kus võid tunda end emotsionaalselt tühjana või apaatselt, justkui oleksid mingisuguses stagnatsioonis. Samas tuletab kaart meelde, et lahendus võib olla lähedal ja on vaja ainult oma tähelepanu suunata ümber ja avada end uutele võimalustele.

Nädal võib tuua endaga hetki, kus tunned end veidi eemaletõmbunult või vähem motiveerituna. See on hea aeg mõtisklemiseks ja hindamiseks, kuid oluline on end mitte sulgeda maailmale ja võimalustele, mis sind ümbritsevad.

Karikate neli tuletab meelde, et kuigi hetkel võib tunduda, et midagi uut ei juhtu, on tähtis olla avatud ja valmis märkama neid kingitusi ja võimalusi, mis võivad ilmuda ootamatult. Otsi tasakaalu sisekaemuse ja välise maailma vahel, et leida uusi viise enda inspireerimiseks ja tegutsemiseks.

Kuu on tühikäigul Reedel kell 00.37–00.58 (Kuu siseneb Veevalajasse) Pühapäeval kell 02.23–06.00 (Kuu siseneb Kaladesse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Saturn on retrograadis 29. juunist kuni 15. novembrini. Neptuun on retrograadis 2. juulist kuni 8. detsembrini. Chiron on retrograadis 26. juulist kuni 29. detsembrini. Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini (2025). Jupiter on retrograadis 9. oktoobrist kuni 4. veebruarini (2025). Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta