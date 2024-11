NÄDALAPROGNOOS Ees on romantikast tulvil nädalalõpp: kui miski paistab liiga hea, et olla tõsi, siis...

Kuutsükkel Skorpioni märgis on värskelt alanud (kuuloomine oli 1. novembril) ning Kuu on tasapisi kasvamas, kutsumas meid üha rohkem väljapoole sirutuma ja elus osalema. Jah, viibime küll sügavas pimedas hingedeajas, ent selleski on oma aktiivsus kasvamas, mis annab elule värske vaate.

Nädala esimeses pooles saadab meid jätkuvalt tugev Marsi-Pluuto vastasseis, mis võib hoida mitmesuguseid pingekoldeid aktiivsena ning keegi võib olla pidevalt rünnakuvalmis.

Sellele vastukaaluks kannab kogu nädalavahetust peen ja romantiline Veenuse-Neptuuni seis, mis kutsub häälestuma tundeelule ja hingelistele elamustele. See võib tuua nähtavale just õrnemad emotsioonid ning ka kaunid unistused ja igatsused.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäevast kuni kolmapäevaõhtuni viibib Marss veel tugevas opositsioonis Pluutoga, kuigi Marss on jõudnud juba vesise Vähi lõpust tulise Lõvi algusesse. Sel ajal võib olla õhus veel palju konfliktset, proovilepanevat ja pingutustnõudvat energiat ning paljudel on käsil mingisugune läbimurre, mõned on selle juba saavutanud.

Jätkuvalt tasub valida hoolikalt, millistesse võitlustesse astuda ja kas need on seda väärt. Kui käsil on aga olukorrad, kus oleks olnud vaja juba pikemat aega ennast kehtestada, siis nüüd on selleks suurepärane võimalus.

Kolmapäeval-neljapäeval liigub Merkuur trigoonis Kuu Põhjasõlmega, aidates juhtida meid vestlustes ja mõtetes edasi ning seisakutest välja. See on ka hea aeg tulevikuplaanide arutamiseks ning eesoleva suuna kompamiseks.