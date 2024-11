HINGEDEAJA SALADUSED Miks tasub lahkunuid meenutada?

Mõnikord hoiavad inimesed endas uskumusi, et lahkunu hing tahab, et nad käituks teataval viisil, teeks nende heaks teatavaid tegusid – et muidu see hing rahu ei saa ja võib äkki tulla isegi «kummitama». Sügavamal tasandil see aga niimoodi üldjuhul ei ole. Kui hing on kehast lahkunud ja hingekoju naasnud, siis tema olemus avardub oma algsesse olekusse ja ühendusse ning võib öelda, et need pisiasjad siin maapealses elus teda väga ei morjenda. Need pisiasjad siin on eelkõige meile, kes me oleme veel siin.