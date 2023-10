On veelgi huvitavam, et meie seas leidub inimesi, kes praktiseerivad teadlikult kehast väljas käimist. See kogemus on sisuliselt sarnane surmalähedase kogemusega, ainult selle erinevusega, et see on inimese enda poolt kontrollitud, teadlik ja esile kutsutud. Üheks kehaväliste rännakute eksperdiks on Darius J Wright (25), kes on alles sellel aastal hakanud avalikult inimkonnaga jagama oma kogemusi, mida ta on praktiseerinud juba 9 aastat.