«Skandaalne Eesti seltskonnalõvi...» Brigitte Susanne Hundi Porsche postitus jõudis Läti meediasse

Tundub, et seltskonnatähe seiklused pakuvad huvi ka lõunanaabritele. Möödunud nädalal avaldas Läti Delfi artikli pealkirjaga «Skandaalne Eesti seltskonnalõvi vahetas oma Porsche ära, sest eelmine ei sobinud tema riietusega.»

Kõnealuses artiklis kirjutati, et Eestis populaarne sisulooja Brigite Susanne Hunt rääkis oma jälgijatele, et pidi oma musta Porsche teist värvi sõiduki vastu vahetama, kuna must värv tema riietega ei sobinud.