FOTOD Brigitte Susanne Hundil täitus pikaajaline unistus: jalgu ei jää!

Brigitte Susanne Hunt on tuntud kui BSH ning ta on Eesti saatejuht, ajakirjanik, näitleja, sisulooja ja seltskonnategelane, hetkel täiendab Hunt enda teadmisi Tallinna Ülikoolis, kus õpib juristiks. Viimasel ajal on naist saatnud üleriigilised skandaalid ent need ei sega teda ta unistusi täitmast.