EKSTREEMNE TÖÖPOST «Seal polnud tüüpilist vanadekodu lõhna!» Strippar Marco esines eakate hooldekodus

Marco Tasane ehk strippar Marco on avalikkusele tuntud eelkõige oma tantsusammude poolest esistripparina. Samuti on kuulsad tema veidrad, aga naljakad muusikavideod. Vahepeal mängib ta ka seksikat kullerit ning teeb vahvaid sünnipäevaõnnitluste videoid.

«Kuskil pool kuud tagasi tuli mulle kiri, et mind soovitakse ühele erapeole esinema. Pidin tooli pealt maha kukkuma, kui kuulsin, et pidu toimub vanadekodus,» kirjeldab Tasane emotsioone, kui sai tööpakkumise.

«Kuna oli erapidu, siis ma ei hakka koha nime avalikustama, kuid saan öelda, et see asutus oli 160 kilomeetrit Tartust eemal. Pean tunnistama, et tegemist ei olnud tüüpilise vanadekoduga. Koht oli väga puhas ning seal puudus see jube vanadekodu lõhn, mis tavaliselt on,» lisab ta muiates.

Vaatamata sellele, et hooldekodus polnud mees varem esinenud, ei olnud see tema kõige ekstreemsem esinemispaik: «Kõige ekstreemsem esinemine on vist olnud 2005 aastal. Mind tellis kamp naisi, kes korraldasid tüdrukuteõhtut ja kuna neil raha polnud, pidin poolpaljana Vabaduse väljakul tantsima tulevasele pruudile.»



Kuid sellega naljakas lugu ei lõppenud: «Kui naised limusiiniga ette sõitsid, siis tõmbasin peategelase autost välja ning panin ta Jaani kiriku juurde maha. Samal ajal, kui möllasime, marssis just kirikusse sisse matuse rongkäik.»



Lisaks on skandaalne meestantsija esinenud näiteks koolides ning viinud seksika kullerina kingitusi ja lilli lasteaeda.