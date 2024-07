VIDEO Eesti esistrippar Marco Tasane avaldas Anu Välbast inspireeritud muusikapala

«Liisa on Anu Välba suur fänn, tal on isegi ta pildid seina peal. Kui Liisal Anust lugu valmis, saatis ta selle mulle. Mulle tõesti meeldis see kohe ja niisiis tuligi Liisal mõte, et ma võiks ka projektist osa saada,» räägib Marco Tasane, kuidas nende koostöö alguse sai.

Videot on vähem kui ööpäeva jooksul vaadatud ligi 500 korda.

«Liisa Tulvik on laia kaliibriga naine, kellel on imeline lauluhääl. Ta on olnud aastaid Tartus tänavamuusik, õpetab inimesi erinevaid pille mängima ja laulma. Liisa on suisa mitu korda ka «Eesti otsib superstaari» saates käinud, kuid kahjuks pole edasi pääsenud,» jutustab Tasane oma sõbratarist.

Küsimuse peale, miks tegi ta loo just Anu Välbast, vastab Liisa: «Ma ärkasin koolilapsena iga hommik Anu ja Markoga (saatejuht Marko Reikop – toim), nii et nad on juhuse tahtel olnud mulle stabiilsed eeskujud läbi aastate. Nüüd tahtis see improvisatsiooni käigus välja pääseda.»

Toimetuse päringule, kuidas lugu Anu Välbale meeldib, pole saatejuht vastanud.

Marco Tasane ehk strippar Marco on oma veidrate, aga naljakate muusikavideotega pakkunud meelelahutust juba pikka aega. Ta on andnud välja palju lugusid, nende seas on populaarsemad «Spordipäev» ja «Kreeka jumalanna». Samuti teeb mees vahvaid sünnipäevaõnnitluse videoid.