Möödunud nädalavahetusel sattus rünnaku ohvriks paljudele tuttav tiktokker Kaja Linkmann. Sekkus ka politsei. Naine tunneb, et tema kiusamisel ei paista otsa ega äärt ning võttis ühendust Elu24ga. Teised tiktokkerid näitavad näpuga aga Linkmanni poole, justkui ta on ise süüdi kõiges, mis temaga toimub.

«Elagu Linkmanni muinasjutud! Kōik on vale, mida ta räägib,» sõnab üks kommentaator.