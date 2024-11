«Kuuuurija» saatest tuntud Urve ja Eerik elavad nüüd Mulgi vallas Sika külas Abja-Paluoja lähistel valla sotsiaalkorteris. Kuigi pere sissetulek on napp, mõlgub neil mõtteis ühe maja ost. «Neli päeva oleme näljas olnud, ema saab vaid vallalt 50 eurot nädalas ja sellega peab ära elama,» räägib Eerik. Mulgi vallavalitsuse sõnul ei võta pere toiduabi vastu, vaid nad soovivad suuri summasid. «Viimati, kui ütlesime, et Urvel on õigus saada 100 eurot, läks ta agressiivseks ning ründas ametnikku vallamaja ruumides,» räägib Mulgi vallavalitsuse sotsiaalnõunik Liana Andruško.