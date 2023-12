KORTER MÜÜGIS ⟩ Urve ja Eeriku saaga leidis lõpuks lahenduse: ema ja poeg said valla hoole alla

«Valla tiiva all on nad nüüd,» ütleb Mati, kelle korterist keeldusid pikka aega lahkumast «Kuuuurija» saatest tuntust kogunud ema ja poeg, Urve ja Eerik, kes muutsid korteri elamiskõlbmatuks. Nüüd on perel võimalus uut elu alustada valla korteris. «Soe, puhas, pesemisvõimalus olemas,» rõõmustab Mati, kes pani korteri müüki. Mati ütleb, et ta ei hakka taotlema tuhandeid eurosid, mis Urve ja Eerik talle võlgu on. «Seekord läks nii,» tõdeb ta. Mulgi valla sotsiaaltöötaja ütleb, et Urvele veel eestkostet määratud ei ole ja ka valla poolt antud korteris tuleb neil hakata arveid tasuma.