«50 EUROT NÄDALAS» Sotsiaalkorteris elavad Eerik ja Urve kurdavad nälja üle, kuid valla pakutavat abi vastu ei võta

Vald leiab, et Eerik vajab samuti eestkostjat

Andruško ütleb, et Urve pojal Eerikul on sissetulek üle 600 euro. «See, et isik seda valedeks otstarbeteks kasutab on kahetsusväärne, seetõttu olemegi algatanud ka tema osas eestkoste menetluse ja avaldus on kohtule esitatud,» ütleb sotsiaalnõunik lisades, et Eerik ei saa rahalistest toimingutest aru.

Andruško räägib, et Eerik on notariaalse eellepinguga pöördunud valda, et soovib osta ühte mahajäetud maja järelmaksuga. «Mina ja sotsiaaltööspetsialist oleme käinud seda maja vaatamas ning tulenevalt eellepingust, kus on mainitud, et tegu on elamiskõlbmatu majaga, selles ka veendunud,» ütleb sotsiaalnõunik ning jagab ka fotosid majast.

Maja, mida Eerik ja Urve soovivad osta. Foto: Erakogu

«Tegu ei ole adekvaatse otsusega. Selle maja katus on sisse varisemas,» ütleb Andruško.

Maja, mida Eerik ja Urve soovivad osta. Foto: Erakogu

«Eerik on pöördunud nii Sotsiaalkindlustusameti, õiguskantsleri kui ka presidendi kantselei poole, et vald hoiab neid näljas, mis ei vasta tõele. Valla pädevuses ei ole inimeste rahaliste vahendite reguleerimine, mis puudutab mitte eestkostel olevaid isikuid. Urvele on kõik tagatud ning isik lihtsalt trotsist ei pea kokkulepetest kinni. Hetkel taotleme kohtult Urve kinnisesse asutusse paigutamist, kus üldhooldusteenusel tema vajadusi rahuldatakse ning ta ei sea oma käitumisega enda ega teiste elu ohtu.»

«Eerik aga ei mõista, et tal ei ole õigust oma ema Urve rahadele. Ta on harjunud, et majandab ema sissetulekutega ning ise otsustab, mida selle raha eest soetada. Hetkel oleme arvamusel, et Eerik vajab raha eellepingu jõustumiseks. Mitte kumbki ei saa aru eestkoste määramise põhjustest ja selle olemusest,» selgitab sotsiaalnõunik.

Mulgi vallavalitsuse sotsiaalnõunik Liana Andruško ütleb, et eelnevalt on pere saanud toiduabi, mis on kõik jäänud lihtsalt vedelema ja hetkel ei kvalifitseeru antud leibkond seetõttu ka toiduabile.