Kanal 2 toob ekraanile ülimenuka suursaate «Minu elu viis», mille sarnast pole Eestis varem tehtud

Produtsent selgitab, et saate keskseks osaks on Tomi Rahula juhitud live-bänd, kuhu kuuluvad Eesti parimad muusikud. Püsilauljatena astuvad üles Synne Valtri, Marianne Leibur, Ott Lepland ja Silver Laas ning igas saates esineb ka eriline külalislaulja. Karelsoni sõnul kõlavad laulud väga originaalilähedaselt, et taaselustada isikliku looga seotud emotsioone ja tuua esile varasemad mälestused.

Suursõud juhib juba lapseeas ajakirjanikuna karjääri teinud Romi Hasa, kelle ülesandeks on hoida saates üleval mänguline õhkkond ning suunata vestlusi sügavamatele teemadele. Hasa sõnul on see projekt erakordselt eriline: «Minu sisemine muusikaajakirjanik tahtis kindlasti teha seda saadet. Kui nädalavahetusel on üks tipphetk, siis «Minu elu viis» võiks olla see. Saade on kogupere galaõhtu, mida on võimalik nautida oma kodus. Püüame luua tunnet, et see oleks nagu kontsert, aga samas sisaldaks ka mängulist ja üllatavat momenti.»

Hasa, kes on saanud osa ka Soome versiooni melust, kirjeldab saadet kui tõelist elamust. «Soome saade oli väga eriline. See oli olemuselt suur laupäevaõhtune kontsert ja teadmine, et kodudes vaatas seda üle 800 000 inimese, tegi selle veelgi erilisemaks. Soome saatejuht on väga kogenud, ning neil on juba käimas mitmes hooaeg. Püüdsin ka tema nippe jälgida – ta oli väga tähelepanelik, jälgis olukorda ja kohandas oma küsimusi vastavalt külalistele. Kui näiteks külaline jagas, et kõlanud muusikapala tähistas tema teismeea murdepunkti, siis saatejuht pidi olema spontaanne ja reageerima sellele kohe,» selgitab Hasa.

Paljud kindlasti imestavad, kas pärast pühapäevaõhtust glamuuri jõuab saatejuht esmaspäeva hommikul ikka «Telehommiku» stuudiosse värskena ja valmis uueks töönädalaks? Hasa kinnitab, et muretsemiseks pole põhjust: «Televisioon on maagiline. See oli ka minu esimene küsimus, kui sain kutse teha seda muusikasaadet – kas saan jätkata ka «Telehommiku» tegemist? Mulle kinnitati, et jah, kindlasti. Minu jaoks on «Telehommik» justkui igapäevane lemmik.»

Uus unikaalne suursaade «Minu elu viis», mis ühendab muusika ja mälestused alustab Kanal 2 ekraanil 3. novembril kell 20.05.