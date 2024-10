VIDEOINTERVJUU «Sellest saab terve nädalavahetuse tipphetk!» Romi Hasa hakkab juhtima Kanal 2 uut suursaadet

«Ma tahaks väga loota, et sellest saatest ei saa ainult pühapäevaõhtute, vaid ka terve nädalavahetuse tipphetk,» märgib uue suursaate saatejuht Hasa ja lisab: «Sellepärast, et ei juhtu tihti, et ühes ja samas saates on kombineeritud suurejooneline galakontsert, kus on tippmuusikud ja tippsolistid. Aga teiselt poolt ka selline mänguline ja arvamise element. Nii stuudios kui ka kodudes saab ise kaasa mõelda.»