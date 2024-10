NÄDALAPROGNOOS Nädala algus võib olla karm, kuid lõpp toob värskeid tuuli ja saatuslikke sõnumeid

Nimelt täiskuu toimus lähenevas pingenurgas Pluutoga , ent nüüdseks on Päike liikunud edasi ja see pingenurk läheb täpseks teisipäeval. Neljapäeval saavad aga vari ja valgus Kuul võrdseks ja algab kuutsükli viimane veerand, mis toob tihtipeale samuti kriise esile.

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval kell 09.34 läheb täpseks Merkuuri trigoon Saturniga, mis lisab mõtlemisse ja suhtlemisse praktilisust, ausust ja kainust. See on suurepärane töötegemise seis ning sobib ka tähtsateks koosolekuteks, kus püütakse jõuda realistlike lahendusteni. Et Merkuur on parajasti Skorpionis, lisab see läbinägemisvõimet ja intuitiivsust.