TASUB TEADA Nendel kuupäevadel sündinutel võivad olla ees suured väljakutsed

22. oktoobril kell 17.15 läheb täpseks Päikese (29°40’ Kaaludes) kvadraat Pluutoga (29°40’ Kaljukitses). Päike teeb Pluutoga seda pingenurka kaks korda aastas, kuid seekord on see eriti märgiline, kuna mõlemad taevakehad asuvad kriitilises lõpukraadis ja mis veel – see on üleüldse viimane Päikese-Pluuto kvadraat just nendes tähemärkides, mida selle elu jooksul kogeda saame.