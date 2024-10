KLÕPSUD Kethi Uibomägi seikleb mälestustes: see oli kahtlemata mu elu üks ägedamaid päevi

Kethi on enda saavutuse üle siiani uhke. «Ma raamisin selle kollase kaardi ära ja just leidsin asju sorteerides, et olen siiani alles hoidnud,» rõõmustas ta ka mullu.

Kihlus ja beebiootus

Augustis teatas Kethi ühismeedia vahendusel, et ootab uue kallimaga last. «Unistus on täitumas,» lisas ta kauni foto juurde.

Hiljem rääkis Kethi, et oleks saladust kauemgi hoidnud, ent avalikult ainult laiades meeste riietes käimisele tuli tal piir ette. «Tänane reaalsus teeb mind õnnelikuks. Üks eestlane tuleb õnnelikku perekonda juurde ja see on parim kingitus maailmale,» kirjutas ta ühismeedias.

Suve lõpus jagas ta fotot ka uhkest sõrmusest. Kas tegemist on kihlasõrmusega või mitte, jättis ta vastmata.