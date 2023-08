VIDEO ⟩ «Eesti otsib superstaari» saates osalenud Kethi Uibomägi jagab nostalgilist laulujuppi

Saatest «Eesti otsib superstaari» on käinud läbi mitmed tänaseks tuntud inimesed, kes küll pääsesid edasi, ent staarisaates kuulsaks ei saanud. Üks neist on Kethi Uibomägi, kes soovib, et tänapäeva noored oleksid sama julged ja altid. «Isegi otsin endas vahepeal jälle seda 17-aastast neiut, kes teadis, mida ta elult soovib ja kuhu suunas liigub ja ei kartnud midagi, sest ma ei osanud hirmu tunda,» jagab Kethi. Vaata videot!