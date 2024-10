MIS JUHTUS?! Respekt vahetas taas naissolisti. Kerdo Mölder: üle pika aja magan rahulikult ja hingan kergemalt

Augusti alguses lahvatas uudis, et Jane Kruusmaa enam menuansambli Respekt naissolistina ei jätka. Peagi andis Kerdo Mölder ühismeedias teada, et uus lauljatar on juba leitud: «Võtkem siis uus kaunitar ja võimekas naisvokalist soojalt, sõbralikult ning avasüli vastu!»