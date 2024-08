TÜLI MAJAS Fännid on segaduses ja nördinud: ansambel Respekt otsib ootamatult uut naislauljat

Menubänd Respekt teatas neljapäeval äkitselt sotsiaalmeedia vahendusel, et otsib ansamblisse uut naissolisti. «Augustis teeme veel, aga siis on kahjuks nii jah...» ütleb Kerdo Mölder lisades, et koostöö lõpetatakse erimeelsuste tõttu. «Ei soovi pikemalt kommenteerida seda teemat. Igal oinal on oma mihklipäev,» sõnab Jane Kruusmaa, kuid ei avalda hetkel põhjuseid, miks ta ansamblist lahkub.