ÕNNESOOVID Kristi Saare sai kolmanda lapse: minu selle aasta kõik soovid on täide läinud

«Esimene laps oli mul 1,6 kg kaalunud enneaegne, kellega olime mõned nädalad intensiivis, kuna mul avaldusid haruldased raseduskomplikatsioonid ja meid pidi üksteisest kiirelt lahutama. Teine rasedus oli 2020 ajal, mis läks üle keskmise kehvasti ja «kirsiks tordil» oli pea nädal üksi sünnitusmajas olemist. Seekord... Ma olen ausalt kevadest saadik eksisteerinud ainult tahtejõu baasilt, sest see suht ainus ressurss, mida mul üldse on. Ütleme siis, et ok, saaks hullemini,» sõnas ta vastuseks.