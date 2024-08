KLÕPS Rahatarkuse eestvedaja Kristi Saare on taas lapseootel

«Muidu niisama hakkab ka kolimisega kiireks minema,» kirjutas Saare oma Instagrami loos, avaldades ühtlasi, et on taas lapseootel.

«Esimene laps oli mul 1,6 kg kaalunud enneaegne, kellega olime mõned nädalad intensiivis, kuna mul avaldusid haruldased raseduskomplikatsioonid ja meid pidi üksteisest kiirelt lahutama. Teine rasedus oli 2020 ajal, mis läks üle keskmise kehvasti ja «kirsiks tordil» oli pea nädal üksi sünnitusmajas olemist. Seekord... Ma olen ausalt kevadest saadik eksisteerinud ainult tahtejõu baasilt, sest see suht ainus ressurss, mida mul üldse on. Ütleme siis, et ok, saaks hullemini,» võrdleb ta kolme rasedust, millest ükski ei ole kergelt kulgenud.

«Mis hetkel käis klõps, et okei, nüüd kolmandaks lapseks valmis?» uurivad jälgijad veel. «Seda päris valmis tunnet ei ole kordagi kogenud, aga ma ise teadsin noorena, et tahan võimalusel kolme last, kui partner hea. Kui teine laps juba veidi inimene oli, siis arutasime abikaasaga, et ma tahaks ikka kolmandat ka. Kaalusime, vaatasime, et kodu jääb kitsaks ja tuli lihtsalt maja enne ehitada,» vastas Saare, jõudes jutuga tagasi sinna, et kolimisega hakkab kiireks minema.