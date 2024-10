HÄÄLETA Eesti Loomakaitse Selts kutsub valima selle aasta loomasõbralikku ja loomavaenulikku tegu

Kassid Valga loomade varjupaigas. Foto on illustreeriv.

Eesti Loomakaitse Selts kutsub kõiki loomasõpru valima välja aasta kõige loomasõbralikum ja loomavaenulikum tegu. Tegemist on traditsiooniga, mis on kestnud juba 24 aastat ja pakub võimaluse vaadata tagasi ning hinnata, kuidas on meie ühiskond loomadesse suhtunud.