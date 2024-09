KLÕPSUD Lenna Kuurma jagab hetki abikaasaga romantilisest Pariisist

«Bonjour (Tere hommikust - toimetus),» kirjutab ta armsate klõpsude juures. Näib, et paar külastas nii Louvre kunstimuuseumi, imetles triumfikaart ja Eiffeli torni, kui maiustas makroonidega.

Mõni aeg tagasi rääkis Lenna Retro FM hommikuprogrammis elust Obinitsas, kuhu pere ligi neli aastat tagasi kolis. Saatejuhi küsimuse peale, kas elukaaslane Lauri Mäesepp võttis lauljataril käest kinni ja viis maale, vastas Lenna, et hoopis tema oli se, kes Lauri maale vedas. «Võtsin ta käesti kinni ja ütlesin, et tule, lähme maale. Õnneks talle ka meeldis ja seal me nüüd oleme,» lisas Lenna naerdes.