Neli aastat tagasi perega Setomaale kolinud Lenna Kuurmaa: võtsin Lauri käesti kinni ja ütlesin, et lähme maale

«Alguses läksime nagu pakku, aga tegelt olime juba aasta jagu mõlgutanud ja mina, ma arvan, veel pikemalt, et äkki saan maal päriselt elada,» tunnistas Lenna raadiosaates. Saatejuhi küsimuse peale, kas tema uus elukaaslane Lauri Mäesepp võttis lauljataril käest kinni ja viis maale, vastas Lenna, et hoopis tema oli see, kes Lauri maale vedas. «Võtsin ta käesti kinni ja ütlesin, et tule, lähme maale. Õnneks talle ka meeldis ja seal me nüüd oleme,» lisas Lenna naerdes.

Lenna sõnas, et ehkki kõik kolm last on maaeluga harjunud, naudivad nad ka väga linnas käimist. «Väiksem poeg, kes tegelikult ei teagi muud elu kui maaelu, temal on küll nii, et palun lähme linna, seal on nii suured majad ja nii palju autosid ja nii äge... Ma koguaeg siis mõtlen, et huvitav, kelle laps ta on,» nentis Lenna.

Rääkides elust Obinitsas, jätkus Lennal vaid kiidusõnu. «Elu täiega areneb... Ma arvan, et inimeste liikumine on üsna aktiivne, pigem tullakse tagasi ja on tulnud ka uusi... Tulge vaadake, see on nagu paradiis!» kiidab ta kodukohta.

Ligi kuu aega tagasi kirjutasime, et Lenna Kuurmaa ja Lauri Mäesepp avasid 1. mail Ilmaveerel hotelli ja restorani. Toona jagas lauljatar ühismeedias, et nüüd on plaanis rajada ka Ilmaveere aiand ja viljapuuaed. «Kui hakkasime Lauriga looma oma restorani, unistasin algusest peale, et küll oleks imeline, kui suudaksime oma restorani jaoks kasvatada mahedalt toorainet. Kui mitte 100% mahus, siis kasvõi osalises,» jagas Lenna toona ühismeedias.