PRESSINÕUKOGU OTSUSED Elu24 ei rikkunud head ajakirjandustava

Postimees vastas Pressinõukogule, et kaebaja ei väida kaebuses, et artiklis oleks avaldatud ebatäpset või eksitavat infot. Postimees lisas, et ajakirjandus ei tee artikleid nõusolekutele tuginedes, vaid avalikust põhjendatud huvist lähtudes. Avalik huvi kaebaja kaasuse vastu kaalub üles kaebaja privaatsusõigused: kaebaja on kohtu all, kuivõrd on saatnud teisele isikule räiget sõimu ja võimalikke ähvardusi, lisas toimetus. Seejuures kaebaja ka ise ei eita, et sõnumeid saatis. Postimees märkis, et artikkel kajastab asjaolu, et esimeses astmes on otsus tehtud kaebaja kahjuks, st Tartu maakohus mõistis kaebaja süüdi ahistavas jälitamises.