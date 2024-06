«Mul on praegu ta vastu lähenemiskeeld ka veel!» ütleb Lõuna-Eesti mees Sander Kurg , rääkides peaminister Kaja Kallase abikaasast Arvo Hallikust.

Enda sõnul on ta viimased neli-viis aastat sotsiaalmeedias poliitikutele sõnumeid saatnud, kuid nüüd on mehel vesi ahjus, sest peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule saadetud sõnumite tõttu on ta end suurde jamasse mässinud.