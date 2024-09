ARVAMUS Sisulooja Sten Talivee Loositädile: kes sind küll hammustas, kulla kaasmaalane?

Märkasin nädalavahetuse lõppedes, et Elu24 on teinud videointervjuu tiktokker Loositädiga. Etteruttavalt julgesin ma juba arvata, mis sealt tuleb, võttes arvesse seda, et olen ka isiklikult nimetatud daamiga sotsiaalmeedias sõnumeid vahetanud. Kui aus olla, siis rohkem üksteisest virtuaalselt üle karjunud, ent minevik on meil Hanna-Liisaga täiesti olemas.