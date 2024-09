Kirju minevikuga tiktokker Loositädi kutsus meid enda juurde Lääne-Virumaale Kundasse külla, kus uurisime, millega naine täpsemalt tegeleb, mis toimub tema kodus suletud uste taga, miks on teda kriminaalselt karistatud ning miks ta on ikkagi südameasjaks võtnud, et lõpetataks samasooliste kooselu Eestis. Vaata täispikast videointervjuust!