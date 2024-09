SODIAAGISOSINAD Suured asjad saavad võimalikuks, kuid tuleb jääda kannatlikuks

Soovitused nädalaks

See on aktiivne tegude nädal, mil on võimalus midagi olulist käima lükata – veel enne, kui algab varjutuste periood ja sellega kaasnevad raputused.

Nädalalõpu võiks jätta aga nautimiseks ja kauniteks kohtumisteks.

Nädalakaart: Müntide seitse

Tarokaart Müntide seitse Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Müntide seitse sümboliseerib kannatlikkust, planeerimist ja ootamist, kui töö on tehtud ja viljad hakkavad valmima. See kaart viitab perioodile, mil oled investeerinud aega ja vaeva ning nüüd ootad tulemusi. See võib olla aeg, mil sa hindad oma edusamme, vaatad üle, mida oled saavutanud, ja kaalud järgmisi samme.

Müntide seitse tuletab meelde, et kõik väärtuslik võtab aega. Kuigi võib tunduda, et protsess venib või et tulemused ei ole kohe nähtavad, rõhutab see kaart, et kannatlikkus ja järjepidevus on võtmetähtsusega. On oluline jätkata tööd ja usaldada, et sinu pingutused tasuvad end ära.

Samuti võib see olla aeg, kus mõtled, kas on vaja teha mingeid kohandusi või jätkata sama kursiga. Nädala fookus võiks olla mõtisklemisel ja hindamisel, kuid samas ka usaldusel, et õigel ajal saavad sinu jõupingutused vääriliselt tasutud.

Kuu on tühikäigul Neljapäeval kell 03.20–05.38 (Kuu siseneb Kaljukitse) Laupäeval kell 10.34–10.54 (Kuu siseneb Veevalajasse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Saturn on retrograadis 29. juunist kuni 15. novembrini. Neptuun on retrograadis 2. juulist kuni 8. detsembrini. Chiron on retrograadis 26. juulist kuni 29. detsembrini. Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini (2025). Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta