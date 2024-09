NÄDALAPROGNOOS Kuuvarjutusele eelnev nädal toob kaks imelist päeva: neid aegu tasuks ära kasutada

Oleme jõudnud viimasesse nädalasse enne varjutuste perioodi algust ning kuna viibime aktiivses kasvava kuu faasis ja lisaks on ees väga motiveerivad ja aktiveerivad taevaseisud, jääb tunne, et sel nädalal tuleks võimalikult palju asju ära teha.

Neid võimalusi tasub kasutada ning võib ka usaldada, et sel nädalal käivitatud tegevused lähevad üldjoontes hästi. Nädalalõpus tasub kindlasti midagi meeldivat ja nauditavat ette võtta, sest siis on selleks olemas täielik toetus.

Planeediseisud nädalapäevadel

Kolmapäeval kell 13.51 läheb täpseks Veenuse kvinkunks Saturniga , mis nõuab, et kohandaksime oma soovid ja elu nauditava poole paremini oma kohustustega. Selles mõjus võib tunduda, et teised meid ei hinda või ei armasta, aga tegelikult tuleks kõike võtta vaid konstruktiivse kriitikana. Siin on vaja olukorra ja reaalsusega lihtsalt paremini kohaneda.

See võib olla väga õnnelik suurte tegude päev! Motivatsioon ja energia on kõrged ning sündmustel on toetus taga. Ainult on mõningane oht, et suurte plaanide ja tegemistega pingutatakse natuke üle – õnneks on suureks abiks Merkuuri-Marsi sekstiil, mis tasakaalustab ja aitab leida kiiresti õiged lahendused.