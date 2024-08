KLÕPS Kolm naist karavanis alustavad uute seikluste jäädvustamist tänavu palju tähelepanu saanud riigis

«Karavan on pakitud ja hakkas täna sõitma Prantsusmaa poole, kus me selle esmaspäeval kätte saame, et uut hooaega filmima hakata,» jagasid reisisaate «Kolm naist karavanis» naised Eeva Esse-Sõõrumaa , Kristel Aaslaid ja Carola Madis reedel ühismeedias.

«Prantsusmaa on väga paljude lemmik ja paljud vaatajad ka kirjutasid meile, et me võiks sinna minna,» rääkis teekonda planeerinud Carola Madis seekord valituks osutunud sihtkohast.

«Ma olen Prantsusmaal käinud mitmeid kordi ja läheks iga kell tagasi! Seal on imeline toit, imeline loodus, kultuur on väga äge ja seal on nii palju erinevaid kohti, mida näha,» lisas ta ja rõhutas, et sihtkoha valikul mängibki suurt rolli just see, et oleks rohkelt eripära. «Et võimalikult väikese maalapi peal näeks võimalikult palju erinevaid lahedaid asju!»