UUES KODUS Viljandisse elama asunud Mari Ojasaar-Parve: siinsed inimesed on meid soojalt vastu võtnud

29. augusti lõunal kogunes Tartu Kaubamaja Toidumaailma rohkelt rahvast, et uudistada, milline näeb välja uuendatud Toidumaailm. Avamisel viibis ka Mari Ojasaar-Parve, kes leiab, et uus toidukauplus on väga külluslik. «Valik on tõesti väga eriline ja ikkagi selline, mida mujalt toidupoodidest ei saa. See tõstab selle poe väärtuse minu silmis päris kõrgeks,» ütles Ojasaar-Parve, kellel oli enne ametlikku avamist võimalus Toidumaailmaga tutvuda väikemas seltskonnas. «Oskan nüüd märgata maiuseletis Itaalia väiketootjate parimat valikut, mida muidu poleks osanud tähele panna. Erinevate väiketootjate parimaid valikuid on ka juustude ja kalaletis,» mainib ta.