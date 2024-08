FOTOD JA VIDEO Tartu Kaubamaja uuendatud Toidumaailmale joosti tormi: uudistama tulid ka tuntud näod

Veerand tundi enne keskpäeva lookles Kaubamaja Toidumaailma juures pikk järjekord inimestest, kes ootasid pääsemist uhiuude toidupoodi. Toidumaailmas käis samaaegselt šampanja valamine pokaalidesse ning viimase lihvi andmine suupistetele. Kui linnapea Urmas Klaas ja Kaubamaja ASi juhatuse liige Erkki Laugus lindi pidulikult läbi lõikasid, said sajad huvilised asuda uudistama lettidele hoolikalt sätitud kaupu. «Tere tulemast maailma kõige uuemasse toidupoodi,» tervitas päevajuht Marko Reikop kõiki külastajaid. Silmailu pakkus rikkalik värviline koogilett, kus uue tootena on müügil Kaubamaja nimeline kook, mille loojaks on Gustavi peakondiiter, koogivõlur Õie Pritson.