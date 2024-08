AUU, KUS PEIDAD? Väidetav saripettur on kuulutatud tagaotsitavaks

«Me tahame võimalikult kiiresti ja odavalt oma kaupa kätte saada ja selle kõige juures me unustame ära selle, et me tegelikult ei näe, kellelt me neid asju täna ostame. Me ei tea seda tausta,» rääkis Prants. «Kui see pangakonto on Läti, Leedu, siis on küsimärk üleval. Kui raha tuleb kanda kolmanda isiku pangakontole, ka see on väga suur küsimärk.»