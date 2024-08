FOTOD Näitleja Pääru Oja pani kõmulises väikekülas õnnetusse sattunud auto müüki

Auto24.ee portaalis torkab silma kuulutus sinisest Škoda Octaviast, mille fotodelt on näha, et auto on õnnetuses korralikult kannatada saanud. 240 000 kilomeetrit läbi sõitnud auto hinnaks on märgitud 2500 eurot. Sõiduk on Eestisse toodud Rootsist. Auto müüjaks on märgitud Pääru Oja.