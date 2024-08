ÕNNELIKUD KLÕPSUD Desiree Mumm kihlus elukaaslasega

Fotode juurde märgitud kuupäevast selgub, et Desiree kallim palus tema kätt 17. augustil. Kauni päeva tähistamiseks on noortest klõpsatud kaunis fotoseeria.

Oma eralu on naine viimasel ajal jätnud enda teada. «Ma ei taha anda inimestele ära midagi nii kallist, et nad saaksid mulle haiget teha. See on miski minu südames ja ma ei pea selle jagamist vajalikuks,» rõhutas Desiree tänavu juunis Elu24-le antud intervjuus.

«Teisest küljest tunnen, et ma ei pea teistele midagi tõestama. Usun, et ma olen suutnud hoida eraelu ja avalikkust lahus,» viitas ta ka oma praegusele suhtele kallimaga, keda ta tunneb juba üle kümne aasta.

«Tean, et minu kõrval on inimene, keda ma väga armastan, kes armastab mind, ja minu sees on rahu ning mul ei ole sellist tunnet, et kui nüüd ettepanekut kohe ei tule, siis on jama,» rääkis Desiree juunis. «Usaldan, et kõik läheb nii, nagu oleme mõlemad soovinud. Ühise tuleviku ees mul hirme ei ole.»