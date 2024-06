«Ma ei taha anda inimestele ära midagi endale nii kallist, et nad saaksid mulle haiget teha,» lausub lauljana avalikkuse huviorbiiti saabunud Desiree Mumm. Paratamatult tekib küsimus, mis on need jagamata küljed Desiree ideaalseks loodud ja hästi hoitud fassaadi taga? Ja veel enam, kas eeskujulike saavutuste järel, mille sekka kuulub diplomaadikarjäärini teed sillutav magistrikraad, saab Desireed tulevikus näha poliitiku rollis?