NÄDALAPROGNOOS Äreva täiskuuga alanud nädal lõppeb turgutaval noodil: kõige magusam on nädalalõpp

Elu on ettearvamatu ning kuigi taevaseisud annavad vihjeid, mis laadis sündmused hakkavad kujunema, ei ole täpselt kunagi teada, mis vormi need võtavad. Möödunud nädalal oli näha märke, et nädalalõpp toob kaasa midagi ehmatavat ja äkilist ning kahjuks oli üheks selliseks sündmuseks väga traagiline Laulasmaa avarii .

See võib tuua pinnale väga palju segaseid või ärritavaid tundeid ning mõtteid, mille juured on kaugel minevikus. Eriti keerukas võib see aeg olla inimestele, kelle vaimne tervis pole korras. Mingisugune lahendamata küsimus, probleem või teema ei anna rahu, vähemalt mitte alateadvuses. Ent see tõuseb pinnale just nimelt selleks, et olla nähtud, tunnistatud ja seejärel vabaneda. Selle ebamugavuse eest ei tasu põgeneda, parem on sellega tegeleda ja see mingilgi tasandil endas läbi töötada.