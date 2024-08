19. augusti õhtul algab täiskuu, mis seekord on erakordselt pingestatud. Loe lähemalt, mida see võib tuua ja kuidas mõjub sinu tähemärgile.

On oodata üsna raputavat täiskuud, kuna see jääb väga täpsesse pingenurka Uraaniga Sõnnis 27°11’, mis on omakorda ühenduses kinnistäht Algoliga Sõnnis 26°31’. Uraani olemus on elektriline ja kiire ning see planeet väljendab üllatavaid, ootamatuid ning isegi šokeerivaid arenguid.