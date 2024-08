SODIAAGISOSINAD Nädal viib tähelepanu suhetele ja väärtustele: vanad mured võivad end meenutada

Soovitused nädalaks

Kui soovid parandada suhete kvaliteeti oma elus, pea meeles, et see algab paremast suhtest iseendaga.

Dagmar Lamp selgitab, et Müntide kuningas sümboliseerib küllust, stabiilsust ja praktilisust. See kutsub hoidma oma fookust erinevatel praktilistel ja materiaalsetel küsimustel. Vaata, kas sul on finantsisega kõik korras ja mida sa saaksid teha, et olukorda parandada?