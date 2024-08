NÄDALAPROGNOOS Kolmapäev toob häid võimalusi, kuid laupäev omajagu ebamugavust

Planeediseisud nädalapäevadel

Kolmapäeval jõuab Päike sekstiili Jupiteriga, tuues kaasa rohkem lootust ja võimalusi. Selles mõjus nähakse kergemini helgemaid perspektiive ning see aitab tõsta enesekindlust. Kohtumised on paljutõotavad ja edasiviivad ning pakuvad rõõmu ja kergendust. See on üks paremaid päevi alanud nädalas, mil mistahes ettevõtmised kulgevad pigem positiivselt. Lisaks toob see kaasa kasvu ja edasiliikumist teemades, millega sellel päeval tegeletakse.

Neljapäeval kell 06.12 teeb retrograadne Merkuur ühenduse Veenusega 03°43' Neitsis, andes märku, et midagi on vaja tõmmata koomale või tõmbub koomale – selleks võivad olla nii materiaalsed kui emotsionaalsed ressursid. Siin on sügav sissepoole vaatamise aeg kõiges, mis puudutab meie suhteid ja väärtusi, aga ka suhet rahaga. On hea aeg, et võtta ühendust inimestega, kellega on midagi olulist lahendatama või lõpetamata jäänud. Aga samuti võib lihtsalt meenutada head sõpra või kallimat minevikust.

Otsene tunnete väljendamine võib olla aga raskendatud või saadakse sellest kuidagi valesti aru. Seepärast ei tasu selles mõjus oma südant liialt puistama kukkuda, aga püüda läheneda suhetele pigem selgelt ja konkreetselt.

Mõnel juhul võib see seis tuua kaasa olukorra, kus keegi, kellelt oodatakse armastust ja hellust, läheb hoopis kinni ja muutub külmaks. Tunded on pööratud sissepoole. Kui lähedane näib vajavat distantsi ja järelemõtlemisaega, siis võiks talle seda lubada.